"Зарплата Скрипника в Ворскле была полмиллиона евро в год. Эти деньги были уже обложены налогом и они сразу выходили на его счет. Я даже не могу сказать, кто из тренеров больше зарабатывал в УПЛ. Наверное, только Луческу и тренеры Шахтера.

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Я не думаю, что в Металлисте 1925 у Скрипника существенно уменьшилась зарплата, потому что он достаточно дорогой тренер" - отметил Цыганык в эфире Цыганык Live.

Напомним, несколько дней назад Виктор Скрипник возглавил харьковский Металлист 1925, покинув полтавскую Ворсклу. Металлист 1925 пошел зимовать вблизи зоны переходных матчей, но новый владелец готов инвестировать в команду и рассчитывает на борьбу за еврокубки.

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