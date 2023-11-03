Луис Мануэль Диас был схвачен под дулом пистолета вместе со своей женой в прошедшую субботу, 28 октября. Когда полиция приблизилась к похитителям, они оставили мать игрока в машине, но забрали с собой его отца. Изначально полиция заявила, что, скорее всего, виновата преступная группировка.

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Но в четверг, 2 ноября, правительство Колумбии официально заявило, что отец Диаса был похищен ячейкой Армии национального освобождения. Как информирует ВВС, в настоящее время между сторонами ведутся мирные переговоры.

Армия национального освобождения является основной активной партизанской группировкой Колумбии. Она борется с государством с 1964 года и насчитывает около 2500 членов. Она наиболее активна в приграничном регионе с Венесуэлой, где живут Луис Мануэль Диас и его жена Силенис Маруланда.

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