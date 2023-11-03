Похищение отца Диаса: правительство Колумбии официально определило исполнителей – ведутся переговоры
Правительство Колумбии заявило, что отец атакующего полузащитника Ливерпуля Луиса Диаса был похищен левыми повстанцами Армии национального освобождения.
Луис Мануэль Диас был схвачен под дулом пистолета вместе со своей женой в прошедшую субботу, 28 октября. Когда полиция приблизилась к похитителям, они оставили мать игрока в машине, но забрали с собой его отца. Изначально полиция заявила, что, скорее всего, виновата преступная группировка.
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Но в четверг, 2 ноября, правительство Колумбии официально заявило, что отец Диаса был похищен ячейкой Армии национального освобождения. Как информирует ВВС, в настоящее время между сторонами ведутся мирные переговоры.
Армия национального освобождения является основной активной партизанской группировкой Колумбии. Она борется с государством с 1964 года и насчитывает около 2500 членов. Она наиболее активна в приграничном регионе с Венесуэлой, где живут Луис Мануэль Диас и его жена Силенис Маруланда.
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