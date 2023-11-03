Викрадення батька Діаса: уряд Колумбії офіційно визначив виконавців – тривають переговори
Уряд Колумбії заявив, що батько атакувального півзахисника Ліверпуля Луїса Діаса був викрадений лівими повстанцями Армії національного визволення.
Луїс Мануель Діас був схоплений під дулом пістолета разом зі своєю дружиною минулої суботи, 28 жовтня. Коли поліція наблизилася до викрадачів, вони залишили матір гравця в машині, але забрали із собою його батька. Спочатку поліція заявила, що, найімовірніше, винне злочинне угруповання.
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Проте в четвер, 2 листопада, уряд Колумбії офіційно заявив, що батька Діаса викрав осередок Армії національного визволення. Як інформує ВВС, наразі між сторонами ведуться мирні переговори.
Армія національного визволення є основним активним партизанським угрупованням Колумбії. Вона бореться з державою з 1964 року і налічує близько 2500 членів. Найбільшу активність вона проявляє в прикордонному регіоні з Венесуелою, де живуть Луїс Мануель Діас і його дружина Сіленіс Маруланда.
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