Луїс Мануель Діас був схоплений під дулом пістолета разом зі своєю дружиною минулої суботи, 28 жовтня. Коли поліція наблизилася до викрадачів, вони залишили матір гравця в машині, але забрали із собою його батька. Спочатку поліція заявила, що, найімовірніше, винне злочинне угруповання.

Батьків зірки Ліверпуля викрали у Колумбії

Проте в четвер, 2 листопада, уряд Колумбії офіційно заявив, що батька Діаса викрав осередок Армії національного визволення. Як інформує ВВС, наразі між сторонами ведуться мирні переговори.

Армія національного визволення є основним активним партизанським угрупованням Колумбії. Вона бореться з державою з 1964 року і налічує близько 2500 членів. Найбільшу активність вона проявляє в прикордонному регіоні з Венесуелою, де живуть Луїс Мануель Діас і його дружина Сіленіс Маруланда.

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