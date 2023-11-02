Ньюкасл проходит Кубок английской лиги на максимальных настройках сложности. В предыдущем раунде "сороки" выбили действующего победителя турнира. Игра против Манчестер Сити была непростой, все решил один гол, который в свой актив записал Исак. У МЮ задача была более простой. Подопечные Эрика Тен Хага прошли Кристал Пелас (3:0).

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Возможно, сегодня ключевое событие произошло уже на первых минутах матча. Мэтт Таргетт получил травму, и вместо него на поле вышел Мигель Альмирон. Именно парагваец открыл счет, откликнувшись на классную передачу Ливраменто. Впоследствии он помог организовать вторую голевую атаку. Холл красивым ударом отправил мяч в сетку после того, как Магуайр, казалось, выбил его из штрафного.

После перерыва наставник Ман Юнайтед пытался изменить положение благодаря заменам. Впрочем, проблемы у команды коллективные, а не индивидуальные. Виллок устроил для этого яркую иллюстрацию. Джо без сопротивления прошел более 20 метров и прицельно пробил в ближний угол, хотя неподалеку находились сразу четыре соперника. Никто даже не попробовал навязать борьбу. Этот гол закрыл матч, хотя "сороки" имели шанс сделать свое преимущество еще более неприличным.

Это был последний матч в программе 1/8 финала Кубка английской лиги. Ньюкасл присоединился к Ливерпулю, Челси, Эвертону, Вест Хэму, Фулхэму, Порт Уэйл и Мидлсбро, ставших четвертьфиналистами ранее.

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