Родителей звезды Ливерпуля похитили в Колумбии
Ужасные моменты ныне переживает форвард мерсисайдцев Луис Диас. На его родных было совершено нападение на родине.
Накануне неизвестные похитили родителей нападающего Ливерпуля Луиса Диаса в Колумбии, сообщает Semana.
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Несколько вооруженных мужчин на мотоциклах выследили их на заправке, после чего остановили их машину, пересели в нее и вывезли обоих в неизвестном направлении. Впоследствии стало известно, что злоумышленники отправились в город Барранкас, департамент Гуахира. Был объявлен план-перехват с привлечением всех сил полиции для поиска жертв, чтобы не дать злоумышленникам передислоцироваться.
Отмечается, что мать игрока удалось вызволить – она напугана, но чувствует себя хорошо. Отец форварда пока считается пропавшим без вести, его разыскивают силами колумбийской полиции и военных.
Напомним, 26-летний Диас перешел в Ливерпуль из Порту в январе 2022 года за 47 млн евро. В текущем сезоне он провел за английский клуб 11 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов.
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