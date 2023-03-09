Француз не поможет "Старой синьоре" как минимум в первом матче 1/8 финала ЛЕ против Фрайбурга, сообщает Goal. Массимилано Аллегри исключил Погба из состава из-за дисциплинарного нарушения – опоздания на общий сбор команды.

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Летом Ювентус с большой помпой вернул чемпиона мира на правах свободного агента. Полю дали одну из самых больших зарплат в команде, но пока он ее совсем не оправдывает. Погба очень долго лечился от травмы и только недавно дебютировал в сезоне (2 матча в сумме на 40 минут). Проблемы есть и за пределами поля. Француз во время реабилитации беззаботно катался на лыжах, подвергая себя риску. Теперь новая выходка, которая не понравилась Аллегри.

Добавим, что матч Ювентус – Фрайбург состоится сегодня, в 22:00. Лига Европы может стать единственным шансом туринцев пробиться в следующий розыгрыш ЛЧ, поскольку в чемпионате из-за 15-очкового штрафа отставание от топ-4 составляет 12 пунктов.

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