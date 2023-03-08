Мойзе Кин получил второй штраф – уже от Ювентуса. Из его месячной зарплаты вычтут 5%.

После того как Лига Серии А оштрафовала Кина на 10 тысяч евро, подобным образом наказать игрока решил и сам Ювентус. Как информирует Calciomercato, туринский клуб оштрафовал форварда на 5% от месячной зарплаты (грязными). Это приблизительно 20 тысяч евро.

Кин получил серьёзное наказание за удаление спустя 40 секунд после выхода на замену

В матче 25-го тура Серии А с Ромой Кин вышел на замену, и спустя 40 секунд заработал прямую красную карточку за агрессивное поведение в адрес защитника Джанлуки Манчини. Ювентус уступил Роме со счетом 0:1, а Кин пропустит матчи с Сампдорией и Интером из-за дисквалификации.

Рома обыграла Ювентус на Стадио Олимпико – победу принес пушечный удар Манчини, удаление за 40 секунд