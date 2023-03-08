Прощальный матч спустя 15 проведённых лет в клубе всей своей жизни? Увольте. Из-за конфликта с тренером он уезжает в разгар сезона в США и подписывает контракт с местной командой. В последнем домашнем матче чемпионата его меняют при счёте 0:1, и его даже не интересует итоговый результат встречи, которая завершается разгромом 0:4. Перед этим матчем он отправляет болельщикам послание: "Надеюсь, меня избавят от этой эмоциональной чепухи".

В матче с Шахтёром Фейенорд хочет заполнить северную трибуну украинскими беженцами

История о том, как Аякс дал понять Йохану Кройфу, что больше не нуждается в его услугах, известна всем. Трёхкратный обладатель "Золотого мяча" разозлился, подписал контракт с главным конкурентом Фейеноордом – и оформил с роттердамской командой золотой дубль. Но знаете ли вы, что Кройф всего лишь повторил судьбу Вима Янсена – игрока, с которым по своей легендарности могут сравниться не многие нидерландцы? Разница заключается лишь в том, что Йохан совершил прямой трансфер из Амстердама в Роттердам, а Янсен – оформил обратный трансфер транзитом через Вашингтон Дипломатс.

Если первый матч Кройфа против бывшей команды в составе Фейеноорда стал легендарным в силу своего результата (будущий чемпион уступил 2:8), то первый матч Янсена против родного Фейе прославился совершенно по другой причине.

12-летний "герой"

Футбольный комментатор телеканала NOS Кес Янсма мало что запомнил о холодном декабрьском дне 1980 года на Де Кейпе. "Что ж вы от меня хотите, прошло уже почти 40 лет... Но одна сцена врезалась в мою память на всю жизнь. Это образ Коби Янсен, жены Вима, которая шла по подтрибунному помещению и плакала. Все эти годы Вим отдавал всего себя ради Фейеноорда, а с ним вот так поступили..."

Волею календаря Янсен должен был дебютировать в составе Аякса на Де Кейпе в матче против Фейеноорда. Социальных сетей в то время ещё не было, но "Мистер Фейеноорд" всё равно получил свою порцию угроз посредством писем и анонимных телефонных звонков. Вим не придал этому большого значения, о чём позже пожалел – во время предматчевой разминки ему в лицо прилетел снежок. Янсен резко рухнул на землю, а когда поднялся, то не смог самостоятельно добраться до раздевалки – товарищам пришлось указывать ему дорогу. Развязка случилась ещё до стартового свистка?

Преступником оказался 12-летний болельщик Фейеноорда Юсеф Бухсина. В интервью 2014 года местному телеканалу OPEN Rotterdam он признается, что не целился в Янсена намеренно – ему просто "повезло". Бухсина долго ждал появления игроков Аякса из раздевалки, и за это время его снежок успел превратиться в затвердевший ледяной шар. "Когда дверь из подтрибунного помещения открылась, я бросил этот снежок прямо Янсену в лицо", – рассказывал Юсеф с вдохновением. Даже по прошествии стольких лет он не испытывал ни капли стыда по этому поводу, и даже не извинился. "Трибуны ликовали! Все спрашивали о том, кто это сделал. Все были счастливы, я только и слышал в свой адрес: "Угостить тебя колой? Хочешь гамбургер? В тот день я мог попросить всё, что пожелаю".

Кес Янсма удивлён и сбит с толку, что повзрослевший Юсеф Бухсина спустя столько лет не принёс Янсену извинения: "Многие фанаты осудили этот поступок, они всё ещё видели в нём "нашего Вима", который всегда отдавал всего себя ради Фейеноорда".

В раздевалке левый глаз Вима опух, а зрение стало размытым. Посоветовавшись с тренером и партнёрами по Аяксу, Янсен решил попробовать сыграть: "Если через 15 минут ситуация не улучшится, я попрошу замену". Помощник главного тренера Бобби Хармс вспоминал: "Видеть Вима лежащим в раздевалке было ужасным зрелищем, он был подавлен. Никому не пожелал бы испытывать нечто подобное в собственном доме..."

Удар от будущого зятя

"Этот инцидент явно его расстроил. Мне потребовалось совсем немного усилий, чтобы вывести его из равновесия. Я не проявлял к нему жалости на поле", – признавался впоследствии форвард Фейе Ян Петерс. Но Янсену доставалось по ногам не только от него, бывшие партнёры по команде устроили на Вима настоящее сафари. "Мы договорились отправиться на охоту за Янсеном. Но даже меня поразил тот запал, с которым мои партнёры шли против него в подкаты. Это было действительно жестко", – вспоминал капитан Фейеноорда Андре Стафлё. К общему делу приложился даже Стэнли Брард, который в будущем станет... зятем Вима.

Спустя 18 минут после стартового свистка агония Янсена завершилась. Зрение так и не восстановилось, и Вима заменил Пит Хамберг. В тот день Фейеноорд выиграл de Klassieker со счётом 4:2, а в больнице Янсену поставили диагноз – "повреждение роговицы левого глаза". Однако на полное восстановление Виму понадобилось лишь несколько дней.

В Аяксе были раздражены инцидентом, и клуб подал в Королевский футбольный союз Нидерландов жалобу, в которой отмечалось, что Фейеноорд принял слишком мало мер безопасности во время матча. Амстердамский клуб требовал назначить переигровку на пустом стадионе. Однако Дисциплинарный комитет KNVB на это требование не отреагировал.

В первом сезоне Янсена в Амстердаме Аякс проиграл чемпионство АЗ, но это будет неплохой результат – Кройф позвал Вима в столицу в момент, когда местная команда опустилась на восьмое место и отставала от лидера на 11 очков – клуб поздно спохватился после ухода либеро Руда Крола. Свой чемпионский титул в составе главного врага Фейеноорда Янсен возьмёт в следующем сезоне, после чего сражу же завершит яркую карьеру.

Виму Янсену было что вспомнить: он выигрывал с Фейеноордом Кубок чемпионов, "закрыв" в одном из матчей Джанни Риверу из Милана, и в то же время проигрывал два подряд финала чемпионата мира, привозя пенальти в свои ворота в одном из них. О достижениях и ошибках Янсена можно говорить долго, но главная характеристика Янсена-футболиста уместилась в слова Кройфа: "Вим – один из четырёх людей в мире, которых стоит послушать во время разговоров о футболе".

Но его запомнят как парня, в которого запустили снежком.