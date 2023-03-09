Француз не допоможе "Старій синьйорі" щонайменше у першому матчі 1/8 фіналу ЛЄ проти Фрайбурга, інформує Goal. Массімілано Аллегрі виключив Погба зі складу через дисциплінарне порушення – запізнення на загальний збір команди.

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Влітку Ювентус з великою помпою повернув чемпіона світу на правах вільного агента. Полю дали одну з найбільших зарплат в команді, але поки він її зовсім не виправдовує. Погба дуже довго лікувався від травми і лише нещодавно дебютував у сезоні (2 матчі в сумі на 40 хвилин). Проблеми є і за межами поля. Француз під час реабілітації безтурботно катався на лижах, наражаючи себе на ризик. Тепер новий вибрик, який не сподобався Аллегрі.

Додамо, що матч Ювентус – Фрайбург відбудеться сьогодні, початок о 22:00. Ліга Європи може стати єдиним шансом туринців пробитися до наступного розіграшу ЛЧ, оскільки в чемпіонаті через 15-очковий штраф відставання від топ-4 складає 12 пунктів.

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