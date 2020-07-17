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Погба устроился таксистом – Матич оценил сервис от звезды Манчестер Юнайтед

17:35 - Читати українською
Погба устроился таксистом – Матич оценил сервис от звезды Манчестер Юнайтед
Поль Погба / Фото Instagram

Похоже, зарплата хавбека МЮ Поля Погба его не устраивает и приходится искать другие источники заработка.

Погба решил поработать "таксистом" на базе Манчестер Юнайтед, а первым его клиентом стал ветеран клуба Неманья Матич, который и опубликовал смешное видео в Instagram.

Погба окончательно определился со своим будущим, – ESPN

27-летний француз отвез серба на обед и даже не взял денег за поездку, сказав, что первый раз – бесплатно. Неманья остался доволен и порекомендовал всем "лучший такси-сервис в Великобритании".

В нынешнем розыгрыше АПЛ Погба провел лишь 14 матчей, в которых отметился голом и 4-мя ассистами. Большую часть сезона Поль провел в лазарете манкунианцев.

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Видеоновости Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия футбольные курьёзы Неманья Неманья Матич Поль Поль Погба
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