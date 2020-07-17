Погба влаштувався таксистом – Матіч оцінив сервіс від зірки Манчестер Юнайтед

Схоже, зарплата хавбека МЮ Поля Погба його не влаштовує і доводиться шукати інші джерела заробітку.

Поль Погба вирішив попрацювати "таксистом" на базі Манчестер Юнайтед, а першим його клієнтом став ветеран клубу Неманья Матіч, який і опублікував кумедне відео в Instagram.

Погба остаточно визначився зі своїм майбутнім, – ESPN

27-річний француз відвіз серба на обід і навіть не взяв грошей за поїздку, сказавши, що перший раз – безкоштовно. Неманья залишився задоволений і порекомендував усім "найкращий таксі-сервіс у Великобританії".

У нинішньому розіграші АПЛ Погба провів лише 14 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами. Більшу частину сезону Поль провів у лазареті манкуніанців.

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