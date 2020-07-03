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Погба окончательно определился со своим будущим, – ESPN

3 июля 23:42 - Читати українською
Погба окончательно определился со своим будущим, – ESPN
Поль Погба (слева) / Reuters

Скандальный полузащитник английского Манчестер Юнайтед Погба принял решение относительно дальнейшего пребывания на Олд Траффорд.

Французский хавбек хочет остаться в составе манкунианцев, утверждает ESPN.

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Погба комфортно чувствует себя в МЮ и имеет прекрасные отношения с наставником "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером. Именно последнее обстоятельство заставило 27-летнего француза изменить свое мнение относительно пребывания на Олд Траффорд. Несмотря на интерес топ-клубов Европы, во время карантина Погба беспокоился лишь о том, чтобы набрать оптимальную форму перед возобновлением соревнований. Чемпион мира имеет действующий до лета 2021 контракт с Юнайтед с опцией продления еще на год.

В нынешнем сезоне Поль Погба провел 12 матчей во всех турнирах, в которых оформил 4 ассиста.

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Теги
Англия Уле Гуннар Уле Гуннар Сульшер Поль Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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