Погба согласился на трансфер в Ювентус, – СМИ

Трансферная сага с участием Поля Погба продолжает набирать обороты.

Поль Погба готов вернуться в Ювентус, несмотря на то, что Манчестер Юнайтед не желает его продавать, передает Corriere dello Sport.

Манчестер Юнайтед отказался вести переговоры с Реалом по Погба

Футболист провел переговоры с представителями "старой синьоры", которые находились на матчи Турция – Франция (2:0). Стороны якобы достигли устного соглашения. Основной причиной желания 26-летнего хавбека покинуть Олд Траффорд – неучастие Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов.

Ожидается, что Ювентус в обратном направлении может отправить одного из своих игроков, чтобы соблюсти все правила финансового фэйр-плей. Речь идет о Дугласа Косту или Жоау Канселье.

Контракт Погба с "красными дьяволами" рассчитан до лета 2021 года. В прошлом сезоне футболист сыграл 47 матчей за Манчестер Юнайтед во всех турнирах, в которых отличился 16 голами и 11 результативными передачами.

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