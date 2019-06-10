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Манчестер Юнайтед отказался вести переговоры с Реалом по Погба

10 июня 23:17 91 Читати українською
Манчестер Юнайтед отказался вести переговоры с Реалом по Погба
Поль Погба / Sky Sports

Манчестер Юнайтед не стал вести переговоры с мадридским Реалом относительно хавбека Поля Погба.

Манчестер Юнайтед отказался вести переговоры с Реалом по хавбеку Полю Погба, сообщает AS.

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Однако, главный тренер "сливочных" Зинедин Зидан попросил руководство мадридцев наладить диалог с "красными дьяволами". Вероятно, последние хотят поднять цену на француза.

"Королевский клуб" уже успел подписать Эдера Милитао, Луку Йовича и Эдена Азара. Также "сливочные" интересуются Кристианом Эриксеном.

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