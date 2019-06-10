Манчестер Юнайтед отказался вести переговоры с Реалом по Погба

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Украина – Люксембург: послематчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
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Украина минимально одолела Люксембург – тяжелая победа в отборе к Евро-2020 благодаря быстрому голу ЯремчукаЕвро-2020 — 10 июнь 1597
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Информация о реформировании Лиги чемпионов оказалась фейком – официальное заявление УЕФАЛига чемпионов — 10 июнь 92
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Ярмоленко: Ни разу не слышал, чтобы о Зинченко кто-то говорил в АнглииАнглия — 10 июнь 891