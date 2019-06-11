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Погба погодився на трансфер у Ювентус, – ЗМІ

09:34 719 Читать на русском
Погба погодився на трансфер у Ювентус, – ЗМІ
Поль Погба / Sky Sports

Трансферна сага за участю Поля Погба продовжує набирати обертів.

Поль Погба готовий повернутись у Ювентус, незважаючи на те, що Манчестер Юнайтед не бажає його продавати, передає Corriere dello Sport.

Манчестер Юнайтед відмовився вести переговори з Реалом щодо Погба

Футболіст провів переговори з представниками "старої синьйори", які перебували на матчі Туреччина – Франція (2:0). Сторони нібито досягли усної угоди. Основною причиною бажання 26-річного хавбека покинути Олд Траффорд – неучасть Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів.

Очікується, що Ювентус у зворотному напрямку може відправити одного зі своїх гравців, аби дотриматись усіх правил фінансового фейр-плей. Йдеться про Дугласа Косту або Жоау Кансельу.

Контракт Погба з "червоними дияволами" розрахований до літа 2021 року. У минулому сезоні футболіст відіграв 47 матчів за Манчестер Юнайтед у всіх турнірах, в яких відзначився 16 голами і 11 результативними передачами.

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Італія Дуглас Коста Дуглас Коста Поль Погба Поль Погба Жоау Канселу Жоау Канселу Ювентус Ювентус Трансфери Ювентуса
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