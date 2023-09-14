Погба и его ближайшее окружение могут принять решение о признании вины касательно приёма запрещенного препарата, из-за которого в организме игрока был найден допинг. Как информирует Gazzetta dello Sport, это поможет французскому футболисту избежать четырёхлетней дисквалификации – в этом случае срок "бана" сократится до одного года.

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Пока что же Погба ждёт результатов второй пробы. После обнародования результатов станет ясно, какую стратегию Поль и его агенты предпримут в дальнейшем. Если Погба откажется признавать вину и будет настаивать на непреднамеренности приёма тестостерона, то может проиграть суд. В этом случае он будет дисквалифицирован на четыре года.

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