Погба і його найближче оточення можуть ухвалити рішення про визнання провини щодо прийому забороненого препарату, через який в організмі гравця було знайдено допінг. Як інформує Gazzetta dello Sport, це допоможе французькому футболістові уникнути чотирирічної дискваліфікації – у цьому разі термін "бану" скоротиться до одного року.

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Поки що ж Погба чекає результатів другої проби. Після оприлюднення результатів стане зрозуміло, яку стратегію Поль і його агенти зроблять надалі. Якщо Погба відмовиться визнавати провину і наполягатиме на ненавмисності прийому тестостерону, то може програти суд. У цьому разі він буде дискваліфікований на чотири роки.

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