В организме Погба после матча 1-го тура Серии А был обнаружен тестостерон. Сдача французом положительной допинг-пробы дала Ювентусу повод прекратить платить игроку зарплату, чем клуб и воспользовался. Как информирует Gazzetta dello Sport, в уставе Серии А этот пункт чётко прописан: если футболист отстранён, он оклад не получает.

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Согласно La Repubblica, отстраненные футболисты должны получать минимальную зарплату в размере 42 177 евро до уплаты налогов в год, то есть около 2 тысяч евро в месяц. Если же суд признает Погба виновным, Ювентус сможет расторгнуть с ним контракт, который действует до лета 2026 года. Если это произойдёт, "Старая синьора" сэкономит примерно 30 млн евро.

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