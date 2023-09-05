В комнате трофеев Паоло Монтеро есть десяток кубков. Но главного, за победу в Лиге чемпионов, уругваец так и не завоевал.

Воин на поле и свой парень за его пределами. Символ Ювентуса на рубеже тысячелетий. Рекордсмен Серии А по количеству удалений (16). Все это – Паоло Монтеро, которого многие болельщики туринцев считают лучшим защитником в истории клуба. К сожалению, для легализации этого факта уругвайцу не хватает победы в Лиге чемпионов.

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR напоминает три главные попытки защитника Ювентуса завоевать самый желанный трофей европейского клубного футбола.

Финал №1 (28.05.1997, Мюнхен), Боруссия Дортмунд (1:3)

Это был дебютный сезон для Паоло в Лиге чемпионов. Монтеро как раз переехал в Ювентус, который только что выиграл Лигу чемпионов. Марчелло Липпи знал защитника еще со времен совместной работы в Аталанте. Новичок сразу стал своим в Турине и отыграл все 11 матчей в том розыгрыше Лиги чемпионов без замен. Ювентус выдал мощный перфоменс и до финала ни разу не проиграл. Монтеро даже забил в ворота австрийского Рапида (5:0). Далеко не самый высокий по росту защитник идеально играл головой и выиграл борьбу в штрафной во время подачи углового.

Решающий матч с Боруссией не задался с самого начала. В промежутке с 29-й до 34-й минуты пара защитников Монтеро-Феррара дважды упустила во время подач с углового Карл-Хайнца Ридле. Когда Дель Пьеро один гол отыграл, немцы забили еще раз усилиями Ларса Риккена. В эпицентре событий снова оказался Монтеро, не успевший за свежим джокером Борусии.

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Финал №2 (20.05.1998, Амстердам), Реал (0:1)

В следующем сезоне Ювентус снова выиграл Серию А и опять добрался до финала ЛЧ. Теперь Монтеро не был столь стабильным игроком и несколько раз вылетал из-за травм. Три из шести матчей группового этапа уругваец пропустил, зато дважды сыграл с киевским "Динамо" в четвертьфинале. И даже присоединился к одному из мячей в Киеве, когда запустил лонгбол на Зидана, а тот в касание переправил на Индзаги – так счет стал 4:1.

Финал на Амстердам Арене запомнился необычайной нервозностью. Минимум остроты, много борьбы и безумное напряжение – очевидно, что судьбу победителя должен был решить единый гол. И забил его нападающий мадридцев Предраг Миятович на 79-й минуте. У Монтеро был шанс стать героем. Он пытался выбить мяч из пустых ворот и был очень близок. Не удалось – трофей уехал в Мадрид.

Финал №3 (28.05.2003, Манчестер), Милан (0:0, в серии пенальти 2:3)

Пожалуй, лучший шанс выиграть Лигу чемпионов у Монтеро был в 2003 году. В течение турнира Паоло забил два гола. Особо ценным оказался мяч в ворота Барселоны на стадии четвертьфинала (1:1). В полуфинале Ювентус обыграл Реал (первый матч Монтеро пропустил), а в финале встретился с Миланом.

На Олд Траффорд Марчелло Липпи выпустил Монтеро в качестве левого защитника.

Когда я узнал, что тренер хочет, чтобы я сыграл там, я сказал "нет". На мой взгляд, Биринделли был одним из лучших в полуфинале, он закрыл Фигу. Липпи наконец настоял, так что слева вышел я. Первые 20 минут против Шевченко я провел ужасно, – вспоминал Паоло.

Но в итоге за 120 минут Ювентус не пропустил – дело дошло до пенальти. Монтеро шел к отметке четвертым из туринцев. Еще до его удара трое игроков промахнулись (Зеедорф, Салаета и Каладзе). Монтеро тоже пробил бесхитростно по центру – Дида легко взял тот удар. Чем все завершилось, мы помним. Далее последовали точные удары Несты, Дель Пьеро и финальный от Шевченко.

"Когда я проиграю, то даже не иду в супермаркет, потому что мне стыдно. Это были очень плохие несколько дней", – вспоминал Монтеро свой промах в третьем финале. В следующем сезоне Ювентус дошел до четвертьфинала, а Паоло Монтеро провел прощальный матч в ЛЧ. Четвертой попытки он так и не получил.