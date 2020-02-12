toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ДИНАМО КИЕВ - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Погба рассчитывает вернуться к дерби Манчестера – чемпион мира еще не появлялся на поле в 2020-м

20:26 10 Читати українською
Погба рассчитывает вернуться к дерби Манчестера – чемпион мира еще не появлялся на поле в 2020-м
Поль Погба / Фото Yahoo

Уле Гуннар Сульшер получил хорошие новости из лазарета Манчестер Юнайтед.

 

Врачи МЮ прогнозируют Полю Погба возвращение на поле в ближайшее время, сообщает Talksport.

Манчестер Юнайтед готов продать Погба – аппетиты манкунианцев поражают

26-летний француз может полностью восстановиться к поединку 29-го тура АПЛ против Манчестер Сити, который запланирован на 8 марта. Напомним, Поль получил травму лодыжки в конце прошлого года.

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Англии Погба провел всего 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами. После 25-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 8-й строчке.

Аякс знову виростив монстрів і очолює дві найкращі ліги: "новий Погба" з приборкувачем Роналду роблять незвичайні речі

blog_ava
Динамо Киев U-19 – Динамо Загреб U-19: онлайн-трансляция матча плей-офф Юношеской лиги УЕФА
16:55
4079
Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
0
мин
Интер
21:45
Наполи
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук