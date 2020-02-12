Погба рассчитывает вернуться к дерби Манчестера – чемпион мира еще не появлялся на поле в 2020-м

Уле Гуннар Сульшер получил хорошие новости из лазарета Манчестер Юнайтед.
Врачи МЮ прогнозируют Полю Погба возвращение на поле в ближайшее время, сообщает Talksport.
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26-летний француз может полностью восстановиться к поединку 29-го тура АПЛ против Манчестер Сити, который запланирован на 8 марта. Напомним, Поль получил травму лодыжки в конце прошлого года.
Напомним, в текущем сезоне чемпионата Англии Погба провел всего 7 матчей, в которых отметился двумя ассистами. После 25-ти туров АПЛ Манчестер Юнайтед расположился на 8-й строчке.
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