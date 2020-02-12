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Погба розраховує повернутись до дербі Манчестера – чемпіон світу ще не з'являвся на полі у 2020-му

20:26 28 Читать на русском
Погба розраховує повернутись до дербі Манчестера – чемпіон світу ще не з'являвся на полі у 2020-му
Поль Погба / Фото Yahoo

Уле Гуннар Сульшер отримав хороші новини з лазарету Манчестер Юнайтед.

 

Лікарі МЮ прогнозують Полю Погба повернення на поле найближчим часом, повідомляє Talksport.

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26-річний француз може повністю відновитись до поєдинку 29-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті, який запланований на 8 березня. Нагадаємо, Поль зазнав травми щиколотки наприкінці минулого року.

Нагадаємо в поточному сезоні чемпіонату Англії Погба провів лише 7 поєдинків, в яких відзначився двома асистами. Після 25-ти турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався на 8-й сходинці.

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Теги
Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті
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