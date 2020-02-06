Манчестер Юнайтед готов продать Погба – аппетиты манкунианцев поражают

"Красные дьяволы" могут попрощаться со своим скандальным полузащитником за немалую сумму.

Сага с французским полузащитником Манчестер Юнайтед Полем Погба, похоже, набирает новые обороты. 26-летний футболист, пребывание которого в лагере "красных дьяволов" уже вызывает раздражение у руководства и одноклубников, вероятно, покинет клуб по окончании сезона, сообщает издание Tuttosport.

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Манкунианцы готовы расстаться со своим скандальным игроком и даже определились с суммой компенсации – трансфер Погба они оценивают в 140 млн евро. Главным кандидатом на одиозного полузащитника остается Ювентус, за который француз уже выступал с 2012 по 2016 годы.

Напомним, Поль перешел в команду Сульшера в августе 2016 года за 105 млн евро. Интересно, что Transfermarkt оценивает француза в 100 млн евро.

В текущем сезоне Погба провел за команду из Манчестера лишь 8 поединков во всех турнирах и отметился двумя результативными передачами.

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