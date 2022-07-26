Поль Погба захромал ещё на тренировке Ювентуса перед матчем против Чивас Гвадалахары. Француз неожиданно покинул поле и обратился к медикам, однако вечером новичок "бьянконери" отыграл 45 минут. Это был его первый поединок за "Старую синьору" после возвращения – а вот второй может состояться нескоро.

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Официальный сайт Ювентуса сообщил, что рентгенологическое обследование выявило у Погба повреждение латерального мениска в правом колене. Теперь специалист-ортопед должен определить степень тяжести травмы.

Если это просто небольшое поражение, которое можно устранить консервативным лечением, француз пропустит всего 2-3 недели. В случае же необходимости операции срок восстановления увеличится до двух или даже трех месяцев.

Травматичность Погба впечатляет. За последние три сезона полузащитник получил восемь разных повреждений, пропустив 72 матча за 33 месяца. В основном это было связано с периодическими проблемами с мышцами бедра, подколенного сухожилия и икры, а также с растяжением лодыжки.

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