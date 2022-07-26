Поль Погба зашкутильгав ще на тренуванні Ювентуса перед матчем проти Чівас Гвадалахари. Француз несподівано покинув поле й звернувся до медиків, однак ввечері новачок "б'янконері" таки зіграв 45 хвилин. Це був його перший поєдинок за "Стару синьйору" після повернення – а от другий може відбутись нескоро.

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Офіційний сайт Ювентуса повідомив, що рентгенологічне обстеження виявило у Погба пошкодження латерального меніску в правому коліні. Тепер спеціаліст-ортопед має визначити ступінь важкості травми.

Якщо це просто невеличке ураження, яке можна усунути консервативним лікуванням, то француз пропустить всього 2-3 тижні. У разі ж необхідності операції термін відновлення збільшиться до двох або навіть до трьох місяців.

Травматичність Погба вражає. За останні три сезони півзахисник отримав вісім різних пошкоджень, пропустивши 72 матчі за 33 місяці. В основному це було пов’язано з періодичними проблемами з м’язами стегна, підколінного сухожилля та литки, а також із розтягненням щиколотки.

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