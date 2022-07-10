Французский полузащитник перед переходом в Ювентус стал героем забавной ситуации.

Похоже, 29-летний Погба имеет определенную обиду на Манчестер Юнайтед, который покинул по истечении срока контракта.

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Хавбек сборной Франции подписывал фанатам футболки у тренировочной базы Ювентуса. Один из болельщиков попросил его оставить автограф на футболке "красных дьяволов". Поль помахал пальцем и отказался, а вот футболки "Старой синьоры" подписывал без проблем.

Напомним, Погба несколько дней находится в расположении Ювентуса и в ближайшее время будет представлен официально. В туринский клуб он перейдет на правах свободного агента уже во второй раз. Ранее хавбек выступал в Турине с 2012 по 2016 год.

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