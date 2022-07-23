Ди Мария получил удар в голову от арбитра, возвращение Погба – Ювентус провел первый летний спарринг
Ювентус начал свое американское путешествие матчем против Чивас Гвадалахара.
Товарищеский матч
Ювентус – Чивас Гвадалахара – 2:0
Голы: Да Грака, 10, Компаньон, 80
Основной состав Ювентуса был разбавлен тремя молодыми игроками. Отдельное внимание приковано к звездным новичкам – Анхелю Ди Марии и Полю Погба.
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Впрочем, именно молодежь определила исход матча. 20-летний нападающий Да Грака открыл счет, удачно сыграв на добивании. Под занавес встречи его сверстник Маттия Компаньон расшатал оппонента и четко пробил в нижний угол. Ди Мария стал участником забавного, но очень болезненного инцидента. Аргентинец в центре поля случайно налетел на арбитра, получив жесткий удар в голову и грудь. К счастью, травм удалось избежать.
Следующий спарринг Ювентуса запланирован на 27 июля, соперником станет Барселона.
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