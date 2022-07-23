Товарищеский матч

Ювентус – Чивас Гвадалахара – 2:0

Голы: Да Грака, 10, Компаньон, 80

Основной состав Ювентуса был разбавлен тремя молодыми игроками. Отдельное внимание приковано к звездным новичкам – Анхелю Ди Марии и Полю Погба.

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Впрочем, именно молодежь определила исход матча. 20-летний нападающий Да Грака открыл счет, удачно сыграв на добивании. Под занавес встречи его сверстник Маттия Компаньон расшатал оппонента и четко пробил в нижний угол. Ди Мария стал участником забавного, но очень болезненного инцидента. Аргентинец в центре поля случайно налетел на арбитра, получив жесткий удар в голову и грудь. К счастью, травм удалось избежать.

O Juizão quebrou o Di Maria pic.twitter.com/Gkp612cTu0 — Moraes (@RMora3ss) July 23, 2022

Следующий спарринг Ювентуса запланирован на 27 июля, соперником станет Барселона.

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