Погба получил рецидив травмы в матче с Арсеналом, – ESPN

Полузащитник английского Манчестер Юнайтед Поль Погба рискует снова попасть в лазарет "красных дьяволов".

Французский хавбек пожаловался на голеностоп во время матча с Арсеналом накануне, сообщает ESPN.

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По информации издания, Погба усугубил свою проблему с ногой, которую до конца не залечил. Теперь 26-летний француз может пропустить ближайшие матчи Юнайтед – против нидерландского АЗ в Лиге Европы (3 октября) и с Ньюкаслом в рамках АПЛ (6 октября). Также под вопросом выход на поле в еврокубке и форварда Маркуса Рашфорда.

Напомним, что Поль Погба сыграл против Арсенала все 90 минут. До этого он пропустил 3 недели из-за травмы.

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