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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Манчестер Юнайтед выдал худший старт за последние 30 лет

10:41 41 Читати українською
Манчестер Юнайтед выдал худший старт за последние 30 лет
Уле Гуннар Сульшер / Фото TEAMtalk

Манкунианцы продолжают разочаровывать своих фанатов в сезоне 2019/20.

45’ Скотт Мактоминай
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактоминай
58’ Пьер-Эмерик Обамеянг

В рамках 7-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед в родных стенах не смог переиграть Арсенал (1:1).

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом "красные дьяволы" находятся на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 9 очков. Это худший результат команды с сезона 1989/90, когда манкунианцы набрали после 7-ми туров 7 очков, сообщает OptaJoe.

Стоит отметить, 30 лет назад МЮ завершил сезон на 13-й строчке.

Манчестер Юнайтед – Арсенал: справедливая ничья, триумф VAR, топ-класс Обамеянга и катастрофические результаты Сульшера

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