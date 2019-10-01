Манчестер Юнайтед выдал худший старт за последние 30 лет

Манкунианцы продолжают разочаровывать своих фанатов в сезоне 2019/20.

В рамках 7-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед в родных стенах не смог переиграть Арсенал (1:1).

Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1 – видео голов и обзор матча

Таким образом "красные дьяволы" находятся на 10-й строчке турнирной таблицы, имея в активе лишь 9 очков. Это худший результат команды с сезона 1989/90, когда манкунианцы набрали после 7-ми туров 7 очков, сообщает OptaJoe.

Стоит отметить, 30 лет назад МЮ завершил сезон на 13-й строчке.

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