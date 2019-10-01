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Погба зазнав рецидиву травми в матчі з Арсеналом, – ESPN

21:03 164 Читать на русском
Погба зазнав рецидиву травми в матчі з Арсеналом, – ESPN
Поль Погба / офіційний сайт АПЛ

Півзахисник англійського Манчестер Юнайтед Поль Погба ризикує знову потрапити до лазарету "червоних дияволів".

45’ Скотт Мактомінай
 
П'єр-Емерік Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактомінай
58’ П'єр-Емерік Обамеянг

Французький хавбек пожалівся на гомілкостоп під час матчу з Арсеналом напередодні, повідомляє ESPN.

Манчестер Юнайтед видав найгірший старт за останні 30 років

За інформацією видання, Погба посилив власну проблему з ногою, яку не до кінця залікував. Тепер 26-річний француз може пропустити найближчі матчі Юнайтед – проти нідерландського АЗ у Лізі Європи (3 жовтня) та з Ньюкаслом у рамках АПЛ (6 жовтня). Також під питанням вихід на поле в єврокубку й форварда Маркуса Рашфорда.

Нагадаємо, що Поль Погба відіграв проти Арсенала всі 90 хвилин. До цього він пропустив 3 тижні через травму.

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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Манчестер Юнайтед - Арсенал Поль Погба Поль Погба
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