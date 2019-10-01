toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Манчестер Юнайтед дома расписал результативную ничью с Арсеналом

00:02 33 Читати українською
Манчестер Юнайтед дома расписал результативную ничью с Арсеналом
Манчестер Юнайтед – Арсенал – 1:1

В рамках матча 7-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Арсенал обменялись голами Скотта Мактоминая и Пьера-Эмерика Обамеянга, но победителя не выявили.

45’ Скотт Мактоминай
 
Пьер-Эмерик Обамеянг 58’
45’ Скотт Мактоминай
58’ Пьер-Эмерик Обамеянг

От очной встречи двух проблемных команд ожидали развесёлый футбол, однако первый тайм откровенно разочаровал. То ли ливень над Олд Траффорд так повлиял на игроков, то ли тренеры перемудрили с тактикой, но моменты до перерыва можно сосчитать на пальцах одной руки. Чтобы лучше понять картину матча, достаточно посмотреть на статистику ударов – дебютный произошёл аж на 29-й минуте после прохода Перейры с фланга к линии штрафной. Впрочем, выстрел Андреаса был не таким уж и сложным для Лено, хотя это всё равно лучше, чем выстрел Пепе с правого края штрафной в небо через минуту.

После этого момента "красные дьяволы" практически не подходили к воротам соперника (но владели мячом), но и "канониры" не спешили обострять ситуацию на футбольном поле. Первый удар в створ они провели на 36-й минуте усилиями Пепе, который принял подачу от Обамеянга и слабо пробил низом метров с 14-ти. Всю красоту команды оставили на последние две минуты.

Сначала МЮ провёл две классные позиционные атаки без ударов, а затем Арсенал вышел в контру 2-в-2 с выстрелом Сака с левого края штрафной и добиванием Луиса с близкой дистанции – в обоих случаях спас Де Хеа. После этого уже хозяева вылетели в контратаку, которую правым флангом разогнал Джеймс, завершив её прострелом на дальнюю штангу. Небольшой рикошет не дал замкнуть передачу, но её перехватил Рашфорд, выкативший пас в зону перед штрафной на Мактоминая. Скотт же неожиданно ударил точно в левую девятку – 1:0! Лено даже не пошевелился, а арбитр Кевин Френд сразу отправил футболистов отдыхать.

После перерыва игра особо не менялась. Манчестер Юнайтед продолжал больше работать с мячом, но ничего интереснее ряд кроссов без завершения подопечным Сульшера создать не удавалось. Арсенал также не впечатлял, но его действия стали более конкретными: так, на 52-й минуте Торрейра ударом с нескольких метров замыкал прострел с правого фланга – впрочем, получилось слишком неточно. Этот момент был связан с некоторым недоразумением в игре защитников МЮ, но урока они не усвоили. Арсенал же не стал долго ждать, на 58-й минуте наказав соперника за очередной привоз.

Всё началось с Туанзебе, который выкатил передачу в центр прямо в ноги Сака. Тот сразу же запустил мяч в свободную зону перед штрафной на Обамеянга, а габонец, вырвавшись один-на-один с Де Хеа, уверенно переиграл его – 1:1! Правда, арбитры сначала просвистели офсайд, но VAR спас справедливость. Обамеянгу до офсайда было метров шесть. На 60-й же "канониры" могли провести и второй гол, однако выстрел Сака из центра штрафной после прострела с правого фланга рикошетом от Линделёфа пролетел над перекладиной.

Казалось, что сейчас Арсенал прижмёт соперника к его воротам, но вместо этого инициативу перехватил МЮ. Уже на 64-й минуте Погба мог вывести хозяев вперёд прекрасным ударом метров с 25-ти, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от дальней штанги. На 70-й близким к дублю был Мактоминай, которому удалось замкнуть подачу с углового – над перекладиной!

На 74-й второй шедевр в матче мог произойти после шикарного выстрела Магуайра со средней дистанции точно в правую девятку, однако Арсенал спас сногсшибательный прыжок Лено. Не отставал и Джеймс, на 78-й прорвался по левому флангу накрай штрафной и пробил с острого угла, попав в сетку с внешней стороны ворот. "Канониры" ничем, кроме фолов, не отвечали.

В последние 10 минут Арсеналу удалось оседлать давление Манчестер Юнайтед, у которого начали подать точность передач и количество выигранных единоборств. Арсенал стал выходить в контратаки, провёл ряд угловых, но первый более-менее интересный момент создать удалось только перед завершением основного времени – это Себальйос очень неточно пробил с линии штрафной.

За свою пассивность гости могли быть наказаны на 90-й минуте, когда Кевин Френд назначил штрафной в метрах 20-ти от ворот Лено. Рашфорд нанес прямой удар в правый угол, но голкипер парировал! Арсенал ответил слабым выстрелом Виллока, который легко поймал Де Хеа, а у МЮ через несколько минут таким же образом запорол свой шанс Гринвуд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Арсенал набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в АПЛ. Манчестер Юнайтед, имея 9 зачётных баллов в активе, находится на десятой строчке в турнирной таблице.

blog_ava
Милан планирует пригласить Шевченко на должность главного тренера, если Джампаоло будет уволен, – СМИ
30 сентября
1177
Теги
Манчестер Юнайтед - Арсенал Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Арсенал Арсенал
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
19
час
:
6
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук