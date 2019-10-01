Манчестер Юнайтед дома расписал результативную ничью с Арсеналом

В рамках матча 7-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед и Арсенал обменялись голами Скотта Мактоминая и Пьера-Эмерика Обамеянга, но победителя не выявили.

От очной встречи двух проблемных команд ожидали развесёлый футбол, однако первый тайм откровенно разочаровал. То ли ливень над Олд Траффорд так повлиял на игроков, то ли тренеры перемудрили с тактикой, но моменты до перерыва можно сосчитать на пальцах одной руки. Чтобы лучше понять картину матча, достаточно посмотреть на статистику ударов – дебютный произошёл аж на 29-й минуте после прохода Перейры с фланга к линии штрафной. Впрочем, выстрел Андреаса был не таким уж и сложным для Лено, хотя это всё равно лучше, чем выстрел Пепе с правого края штрафной в небо через минуту.

После этого момента "красные дьяволы" практически не подходили к воротам соперника (но владели мячом), но и "канониры" не спешили обострять ситуацию на футбольном поле. Первый удар в створ они провели на 36-й минуте усилиями Пепе, который принял подачу от Обамеянга и слабо пробил низом метров с 14-ти. Всю красоту команды оставили на последние две минуты.

Сначала МЮ провёл две классные позиционные атаки без ударов, а затем Арсенал вышел в контру 2-в-2 с выстрелом Сака с левого края штрафной и добиванием Луиса с близкой дистанции – в обоих случаях спас Де Хеа. После этого уже хозяева вылетели в контратаку, которую правым флангом разогнал Джеймс, завершив её прострелом на дальнюю штангу. Небольшой рикошет не дал замкнуть передачу, но её перехватил Рашфорд, выкативший пас в зону перед штрафной на Мактоминая. Скотт же неожиданно ударил точно в левую девятку – 1:0! Лено даже не пошевелился, а арбитр Кевин Френд сразу отправил футболистов отдыхать.

После перерыва игра особо не менялась. Манчестер Юнайтед продолжал больше работать с мячом, но ничего интереснее ряд кроссов без завершения подопечным Сульшера создать не удавалось. Арсенал также не впечатлял, но его действия стали более конкретными: так, на 52-й минуте Торрейра ударом с нескольких метров замыкал прострел с правого фланга – впрочем, получилось слишком неточно. Этот момент был связан с некоторым недоразумением в игре защитников МЮ, но урока они не усвоили. Арсенал же не стал долго ждать, на 58-й минуте наказав соперника за очередной привоз.

Всё началось с Туанзебе, который выкатил передачу в центр прямо в ноги Сака. Тот сразу же запустил мяч в свободную зону перед штрафной на Обамеянга, а габонец, вырвавшись один-на-один с Де Хеа, уверенно переиграл его – 1:1! Правда, арбитры сначала просвистели офсайд, но VAR спас справедливость. Обамеянгу до офсайда было метров шесть. На 60-й же "канониры" могли провести и второй гол, однако выстрел Сака из центра штрафной после прострела с правого фланга рикошетом от Линделёфа пролетел над перекладиной.

Казалось, что сейчас Арсенал прижмёт соперника к его воротам, но вместо этого инициативу перехватил МЮ. Уже на 64-й минуте Погба мог вывести хозяев вперёд прекрасным ударом метров с 25-ти, но мяч пролетел в считанных сантиметрах от дальней штанги. На 70-й близким к дублю был Мактоминай, которому удалось замкнуть подачу с углового – над перекладиной!

На 74-й второй шедевр в матче мог произойти после шикарного выстрела Магуайра со средней дистанции точно в правую девятку, однако Арсенал спас сногсшибательный прыжок Лено. Не отставал и Джеймс, на 78-й прорвался по левому флангу накрай штрафной и пробил с острого угла, попав в сетку с внешней стороны ворот. "Канониры" ничем, кроме фолов, не отвечали.

В последние 10 минут Арсеналу удалось оседлать давление Манчестер Юнайтед, у которого начали подать точность передач и количество выигранных единоборств. Арсенал стал выходить в контратаки, провёл ряд угловых, но первый более-менее интересный момент создать удалось только перед завершением основного времени – это Себальйос очень неточно пробил с линии штрафной.

За свою пассивность гости могли быть наказаны на 90-й минуте, когда Кевин Френд назначил штрафной в метрах 20-ти от ворот Лено. Рашфорд нанес прямой удар в правый угол, но голкипер парировал! Арсенал ответил слабым выстрелом Виллока, который легко поймал Де Хеа, а у МЮ через несколько минут таким же образом запорол свой шанс Гринвуд. В конце концов, финальный свисток зафиксировал боевую ничью.

Таким образом, Арсенал набрал 12 очков и поднялся на четвёртое место в АПЛ. Манчестер Юнайтед, имея 9 зачётных баллов в активе, находится на десятой строчке в турнирной таблице.