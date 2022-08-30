Преследование 29-летнего чемпиона мира продолжается далеко не первый месяц, сообщает RMC Sport.

Погба хотел заколдовать Мбаппе – брат звезды Ювентуса шокировал "разоблачением предателя"

Погба уже выплачивал 100 тысяч евро шантажистам, среди которых и его родной брат Матиас. Звездный полузащитник надеялся, что выиграет время и хоть немного заставит преступников успокоиться. Впрочем, очень скоро они потребовали 13 млн евро за услуги охраны, которые они "незаметно" предоставляли в течение 10 лет взрослой карьеры футболиста. Поль не выдержал и решил обратиться в полицию.

На днях Матиас ответил резонансным видео, в котором обещал раскрыть "великие грехи и подлинную натуру" именитого родственника. Пока все обошлось странной историей, как Поль якобы заказывал шамана, чтобы наложить проклятие на своего партнера по сборной Франции – Килиана Мбаппе. Впрочем, Матиас заверил, что у него еще куча доказательств "грязных дел" брата и Рафаэлы Пименты, которая стала агентом чемпиона мира после смерти Мино Райолы.

Пабло Ескобар у футболі: дербі наркокартелів, замахи на арбітрів, Марадона на побігеньках, "усі злочинці на трибунах"