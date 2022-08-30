Переслідування 29-річного чемпіона світу триває далеко не перший місяць, інформує RMC Sport.

Погба хотів зачаклувати Мбаппе – брат зірки Ювентуса шокував "викриттям зрадника"

Погба вже виплачував 100 тисяч євро шантажистам, серед яких опинився і його рідний брат Матіас. Зірковий півзахисник сподівався, що виграє час і хоча б трохи змусить злочинців заспокоїтись. Втім, дуже скоро вони почали вимагати 13 млн євро за послуги охорони, які вони "непомітно" надавали протягом 10 років дорослої кар'єри футболіста. Поль не витримав і вирішив звернутися у поліцію.

Днями Матіас відповів резонансним відео, в якому обіцяв розкрити "великі гріхи і справжню натуру" іменитого родича. Наразі все обійшлося дивною історією, як Поль нібито замовляв шамана, аби накласти прокляття на свого партнера по збірній Франції – Кіліана Мбаппе. Втім, Матіас запевнив, що має ще купу доказів "брудних справ" брата і Рафаели Піменти, яка стала агентом чемпіона світу після смерті Міно Райоли.

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