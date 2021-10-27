Полузащитник Поль Погба небрежно отнесся к указаниям наставника после разгромного поражения от Ливерпуля (0:5), информирует The Sun.

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Француз вышел на замену в перерыве, но за 14 минут умудрился "привезти" гол и получить прямую красную. В раздевалке 28-летний хавбек извинился перед партнерами, но на претензии Сульшера даже не обратил внимание. Более того, Погба считает, что именно тренер виноват в ужасающих результатах команды за последние недели.

Напомним, что чемпион мира не спешит подписывать новый контракт и в следующее лето может покинуть МЮ на правах свободного агента.

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