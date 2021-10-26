"Погба выходит на поле в перерыве, чтобы попытаться помочь команде и, возможно, хоть что-то отыграть. Вроде выглядит солидно, пытается удержать мяч, пытается показать, насколько он силен в центре поля... и дарит гол сопернику.

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Позже его удаляют за нелепый подкат, и теперь команда вдесятером проигрывает 0:5. Вы должны подумать, если Уле останется тренером – увидим ли мы Погба снова в футболке Юнайтед? Он устроил погром в клубе за последние годы. Все знают, какой он талант, все ему доверяют, каждый тренер доверяет ему, пытается отдать ему управление игрой и позволить ему быть тем игроком, каким он был.

Но, несмотря на всю эту возню вокруг, он до сих пор не подписал контракт, почти заставил клуб переплачивать, а потом он выходит и делает такое. Не поймите меня неправильно, Уле не виноват, но это часть того, что привело к нынешнему состоянию Юнайтед", – цитирует Скоулза Goal.

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