Национальный антидопинговый трибунал Италии объявил о том, что с этого момента Погба официально считается дисквалифицированным игроком. Он не имеет права выступать за Ювентус в официальных матчах. Об этом говорится на Sky Sport Italia.

Погба сдал положительный тест на допинг – ему грозит четырёхлетняя дисквалификация

"Антидопинговый трибунал предпринял шаги по отстранению спортсмена Поля Погба в качестве меры предосторожности. Обнаружены метаболиты тестостерона неэндогенного происхождения", – говорится в официальном заявлении. Под словосочетанием "неэндогенное происхождение" подразумевается происхождение, вызванное внешним воздействием, а не внутренними факторами.

Следующим шагом будет анализ пробы В, чтобы подтвердить положительный результат футболиста.

Погба провёл всю игру с Удинезе в запасе, а в двух последующих матчах с Болоньей и Эмполи выходил на поле со скамейки запасных.

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