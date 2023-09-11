Півзахисник Ювентуса Поль Погба був дискваліфікований за позитивну допінг-пробу.

Національний антидопінговий трибунал Італії оголосив про те, що з цього моменту Погба офіційно вважається дискваліфікованим гравцем. Він не має права виступати за Ювентус в офіційних матчах. Про це йдеться на Sky Sport Italia.

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"Антидопінговий трибунал вжив запобіжних заходів щодо відсторонення спортсмена Поля Погба. Виявлено метаболіти тестостерону неендогенного походження", – йдеться в офіційній заяві. Під словосполученням "неендогенне походження" мається на увазі походження, спричинене зовнішнім впливом, а не внутрішніми факторами.

Наступним кроком буде аналіз проби В, щоб підтвердити позитивний результат футболіста.

Погба провів усю гру з Удінезе в запасі, а у двох наступних матчах із Болоньєю та Емполі виходив на поле з лави запасних.

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