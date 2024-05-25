Дженоа одолела Болонью в 38-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.

Руслан Малиновский впервые за 3 месяца вышел в основе Дженоа и отметился голом уже на 13-й минуте. Мартин откатил на линию штрафной, откуда украинцу удался бильярдный удар от стойки.

Малиновский феерично вернулся в состав Дженоа – видео гола украинца в ворота Болоньи

В дебюте второго тайма Витинья удвоил преимущество Дженоа. Малиновского сняли на 63-й минуте, а партнеры уверенно довели дело до прощальной победы в сезоне – 2:0.