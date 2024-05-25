Бильярдный гол Малиновского в видеообзоре матча Дженоа – Болонья – 2:0
10:58 - Читати українською
Дженоа одолела Болонью в 38-м туре Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча.
Руслан Малиновский впервые за 3 месяца вышел в основе Дженоа и отметился голом уже на 13-й минуте. Мартин откатил на линию штрафной, откуда украинцу удался бильярдный удар от стойки.
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В дебюте второго тайма Витинья удвоил преимущество Дженоа. Малиновского сняли на 63-й минуте, а партнеры уверенно довели дело до прощальной победы в сезоне – 2:0.
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