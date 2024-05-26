Фантастические результаты "красно-белых", которые добыли впервые в истории путевку в Лигу чемпионов, не остались без внимания. Охота на лидеров Жироны началась еще зимой, но клуб не хотел продавать своих игроков. Впрочем, удержать всех руководству каталонцев не удастся и, похоже, первым команду покинет капитан Алейш Гарсия.

"Наш Пичичи": Жирона устроила парад в честь исторического выхода в Лигу чемпионов – Довбик в центре внимания

Как сообщает Флориан Плеттенберг, Байер достиг полной устной договоренности с полузащитником. Чемпион Германии планирует подписать долгосрочный контракт с 26-летним полузащитником Жирону.

Отмечается, что переговоры каталонцев с леверкузенским клубом находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера составит порядка 15-20 миллионов евро. Сам игрок желает присоединиться к команде, которую возглавляет Хаби Алонсо, чтобы помочь им соперничать в Лиге чемпионов.

Напомним, что Алейш Гарсия выступает за Жирону с 2021 года. В общем полузащитник сыграл за "красно-белых" в 172 матчах, забив восемь голов и оформив 21 результативную передачу. Действующее соглашение Гарсии с Жироной рассчитано до 2026 года.

Неверкузен-2002: двойник Гусина, партнер Шевы пережил драму, старая гвардия донимала Лобановского – где они сейчас?