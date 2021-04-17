"Мне нравится играть с Бруну. Он понимает футбол, хорошо читает игру. Он может как отдать пас, так и успешно завершить атаку.

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Он везде, он действительно может все, кроме работы в защите. С ним приятно играть, он меня прекрасно понимает. Думаю, Бруну подходит Манчестер Юнайтед, он знает, как влиять на команду", – цитирует Погба официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, Фернандеш перешел в Манчестер Юнайтед из Спортинга в январе 2020 года. В текущем сезоне португальский футболист сыграл за манкунианцев в 49 поединках, в которых забил 24 гола и отдал 14 результативных передач.

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