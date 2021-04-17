"Мені подобається грати з Бруну. Він розуміє футбол, добре читає гру. Він може як віддати чудовий пас, так і успішно завершити атаку.

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Він всюди, він дійсно може все, крім роботи в захисті. З ним приємно грати, він мене чудово розуміє. Думаю, Бруну підходить Манчестер Юнайтед, він знає, як впливати на команду", – цитує Погба офіційний сайт "червоних дияволів".

Нагадаємо, Фернандеш перейшов в Манчестер Юнайтед зі Спортінга у січні 2020 року. У поточному сезоні португальський футболіст зіграв за манкуніанців у 49 поєдинках, в яких забив 24 голи і віддав 14 результативних передач.

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