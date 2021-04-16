Лига Европы, ответные матчи 1/4 финала

Рома – Аякс – 1:1

Голы: Джеко,72 – Броббей, 49

Манчестер Юнайтед – Гранада – 2:0

Голы: Кавани, 6, Вальехо, 90 (автогол)

Вильярреал – Динамо Загреб – 2:1

Голы: Алькасер, 36, Морено, 43 – Оршич, 74

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Рома во главе с Паоло Фонсекой в родных стенах принимала Аякс. В первом поединке римляне, в ожесточенной битве одержали победу (1:2), но с таким соперником это явно не гарантировало им выход в 1/2 ЛЕ. Первый тайм встречи был безголевым, но гости существенно преобладали во владении мячом, и множество раз атаковали ворота хозяев.

В начале второй половины встречи голландцы вышли вперед благодаря голу Броббея, но их радость была недолгой – на 72-й Джеко после грубой ошибки Тимбера сравнял. В конце концов, матч так и подошел к концу с ничейным счетом. Рома в полуфинале ЛЕ.

Манчестер Юнайтед после уверенной победы на выезде (0:2) принимал Гранаду, чей дебютный сезон и так уже затянулся. Манкунианцы решили не баловаться с классово ниже соперником, и уже на 6-й минуте счет открыл Кавани, которому ассистировал Погба. Кстати, для Эдисона этот мяч стал 50-м голом, забитым в клубных соревнованиях, проводимых под эгидой УЕФА, а для Поля этот ассист стал третьим за четыре последних матча проведенных в составе "дьяволов".

Во втором тайме ситуация на поле не изменилась. Хозяева полностью контролировали мяч, но забить никак не удавалось. Под занавес поединка Вальехо срезал мяч в собственные ворота, и финальный свисток зафиксировал уверенную победу МЮ, которая вывела ее в 1/2 ЛЕ.

Динамо Загреб в первом поединке минимально уступило Вильярреалу, поэтому ответный матч обещал быть интересным. Еще в первой половине встречи "желтая субмарина" оформила себе комфортное преимущество в счете – на 36-й отличился Алькасер, а под занавес тайма преимущество закрепил Морено.

В середине второго тайма один гол отыграл Оршич, однако это оказалось все, на что были способны гости. В итоге победа Вильярреала – 2:1. "Желтая субмарина" идет дальше.

В полуфинале наставник испанцев Унаи Эмери встретится с бывшим клубом – лондонским Арсеналом. Поэтому, похоже, нас ждет ожесточенное поединок.

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