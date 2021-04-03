Полузащитник Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш рассказал, кто для него уже много лет остается примером для подражания.

"Андрес Иньеста. Как футболист и как человек. Что за легенда!" – написал Фернандеш на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, Иньеста выступает за японский Виссел Кобе, куда перешел в 2018 году. До этого в течение всей карьеры 36-летний полузащитник защищал цвета Барселоны, воспитанником которой и является. С "блаугранас" он завоевал 32 трофея. Со сборной Испании Андрес стал чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Фернандеш играет за Манчестер Юнайтед с прошлого года. В текущем сезоне 26-летний португалец сыграл за "красных дьяволов" 45 матчей, в которых отметился 23 голами и 13 ассистами.

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