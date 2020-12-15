Мино Райола, представляющий интересы звезды МЮ Поля Погба, объяснил, почему его клиент не сможет сменить клуб во время зимнего трансферного окна.

"На Погба ждет большое будущее. В Англии люди слишком сильно реагируют, когда речь идет о Погба. Я просто сказал, что думаю.

Сульшер неоднозначно отреагировал на слухи об уходе Погба с Манчестер Юнайтед

Я говорил, что Поль может уйти из клуба летом. Организовывать такие трансферы зимой сложно", – цитирует Райолу Football Italia.

Действующий контракт 27-летнего француза с манкунианцами рассчитан до лета 2022-го. По слухам, Поль может вернуться в Ювентус. Погба в текущем сезоне провел за команду Сульшера 13 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити: дружественное дерби вместо снотворного, вопросы к Гвардиоле, Погба опровергает слухи