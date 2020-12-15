Міно Райола, який представляє інтереси зірки МЮ Поля Погба, пояснив, чому його клієнт не зможе змінити клуб під час зимового трансферного вікна.

"На Погба чекає велике майбутнє. В Англії люди занадто сильно реагують, коли йдеться про Погба. Я просто сказав, що думаю.

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Я говорив, що Поль може піти з клубу влітку. Організовувати такі трансфери взимку складно", – цитує Райолу Football Italia.

Чинний контракт 27-річного француза з манкуніанцями розрахований до літа 2022-го. За чутками, Поль може повернутись у Ювентус. Погба у поточному сезоні провів за команду Сульшера 13 матчів, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі.

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