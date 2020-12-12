"Я общаюсь со своими игроками каждый день. Погба не является исключением. Остаться без Лиги чемпионов – большое разочарование на этой неделе.

Манчестер Юнайтед определился с судьбой Сульшера после вылета из Лиги чемпионов

Все, что говорят чьи-то представители, не может повлиять на меня. Я сказал об этом все, что хотел", – цитирует Сульшера журналист Саймон Стоун в Twitter.

Напомним, недавно агент французского хавбека Мино Райола заявил, что Поль не останется в клубе на следующий сезон и уже рассматривает предложения от других команд. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 8 матчей, в которых отметился голом.

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