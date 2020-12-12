Сульшер неоднозначно отреагировал на слухи об уходе Погба с Манчестер Юнайтед
Главный тренер Манчестер Юнайтед Сульшер призвал не обращать внимания на слова из окружения хавбека манкунианцев Поля Погба.
"Я общаюсь со своими игроками каждый день. Погба не является исключением. Остаться без Лиги чемпионов – большое разочарование на этой неделе.
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Все, что говорят чьи-то представители, не может повлиять на меня. Я сказал об этом все, что хотел", – цитирует Сульшера журналист Саймон Стоун в Twitter.
Напомним, недавно агент французского хавбека Мино Райола заявил, что Поль не останется в клубе на следующий сезон и уже рассматривает предложения от других команд. В нынешнем сезоне АПЛ Погба провел 8 матчей, в которых отметился голом.
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