Погба: Игроки Манчестер Юнайтед хотят, чтобы Сульшер остался тренером команды

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба хочет, чтобы Уле Гуннар Сульшер остался во главе команды.

"Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Результаты отличные. У меня с ним прекрасные отношения, как и у всех игроков. Когда игрок доволен, он хочет оставаться довольным.

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Сульшер заслужил это место. Он знает все о команде. Он счастливый тренер, который добавляет уверенности игрокам. Это дает нам свободу играть и наслаждаться футболом, которую мы потеряли из-за прежних результатов.

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Я не люблю говорить о прошлом, мне нравится говорить о будущем, оно имеет значение. Сейчас мы выглядим лучше и результаты отличные. Мы вернулись в топ-4", – цитирует Погба Daily Mail.