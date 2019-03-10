Манчестер Юнайтед заплатит Мольде 6 миллионов фунтов за Сульшера

Манчестер Юнайтед решил заплатить Мольде компенсацию за Уле Гуннара Сульшера.

Манкунианцы решили заплатить Мольде за норвежского специалиста 6 миллионов фунтов. Отмечается, что эта сумма является "жестом доброй воли", ведь Сульшер не имеет действующего контракта с Мольде.

Манчестер Юнайтед на следующей неделе начнет переговоры с Сульшером по контракту

К тому же, временный наставник Манчестер Юнайтед получит постоянный контракт с окладом в 7,5 миллиона фунтов, сообщает The Sun.

"У меня есть соглашение с Манчестер Юнайтед", – Сульшер прокомментировал возможность возвращения в Мольде

"Когда Уле пришел, тема компенсации даже не поднималась в переговорах с Мольде, потому что первоначальный план заключался в том, что он вернется к ним после окончания сезона. Когда придет время, мы решим этот вопрос", – пояснил представитель Манчестер Юнайтед.