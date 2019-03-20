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Погба: Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Сульшер залишився тренером команди

17:14 248 Читать на русском
Погба: Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Сульшер залишився тренером команди
Уле Гуннар Сульшер / фото із соцмереж

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче, щоб Уле Гуннар Сульшер залишився на чолі команди.

"Звичайно, ми хочемо щоб він залишився. Результати відмінні. У мене з ним чудові стосунки, як і у всіх гравців. Коли гравець задоволений, він хоче залишатися задоволеним.

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Сульшер заслужив це місце. Він знає все про команду. Він щасливий тренер, який додає впевненості гравцям. Це дає нам свободу грати і насолоджуватися футболом, яку ми втратили через колишні результати.

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Я не люблю говорити про минуле, мені подобається говорити про майбутнє, воно має значення. Зараз ми виглядаємо краще і результати відмінні. Ми повернулися в топ-4", – цитує Погба Daily Mail.

Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Поль Погба Поль Погба Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер
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