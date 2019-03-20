Погба: Гравці Манчестер Юнайтед хочуть, щоб Сульшер залишився тренером команди

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба хоче, щоб Уле Гуннар Сульшер залишився на чолі команди.

"Звичайно, ми хочемо щоб він залишився. Результати відмінні. У мене з ним чудові стосунки, як і у всіх гравців. Коли гравець задоволений, він хоче залишатися задоволеним.

Погба зізнався Сульшеру, де хоче продовжити кар'єру, – The Sun

Сульшер заслужив це місце. Він знає все про команду. Він щасливий тренер, який додає впевненості гравцям. Це дає нам свободу грати і насолоджуватися футболом, яку ми втратили через колишні результати.

Манчестер Юнайтед заплатить Мольде 6 мільйонів фунтів за Сульшера

Я не люблю говорити про минуле, мені подобається говорити про майбутнє, воно має значення. Зараз ми виглядаємо краще і результати відмінні. Ми повернулися в топ-4", – цитує Погба Daily Mail.