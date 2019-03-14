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Погба признался Сульшеру, где хочет продолжить карьеру, – The Sun

18:45 244 Читати українською
Погба признался Сульшеру, где хочет продолжить карьеру, – The Sun
Уле Гуннар Сульшер та Поль Погба / Фото АР

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба определился со своим будущим.

Погба решил продолжить защищать цвета Манчестер Юнайтед, о чем хавбек и заявил наставнику манкунианцев Уле Гуннару Сульшеру, сообщает The Sun.

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Напомним, Поль намеревался покинуть "красных дьяволов" из-за конфликта с бывшим главным тренером Жозе Моуринью.

Действующий контракт француза с Манчестер Юнайтед рассчитан до 30 июня 2021 и имеет опцию продления еще на один сезон.

В текущем сезоне АПЛ Погба провел 27 матчей, в которых отметился 11-ю голами и 9-ю ассистами.

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Теги
Англия Жозе Моуринью Жозе Моуринью Уле Гуннар Сульшер Уле Гуннар Сульшер Поль Погба Поль Погба Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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