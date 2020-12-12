Француз давит на своего агента Мино Райолу, чтобы тот как можно скорее нашел для него новую команду, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Сульшер неоднозначно отреагировал на слухи об уходе Погба с Манчестер Юнайтед

Именно поэтому в последнее время Райола публично критикует клуб и утверждает, что его клиент точно покинет Манчестер. Если Погба не устроит работа агента по поиску нового клуба, он может прекратить сотрудничество с одиозным агентом.

К слову, в текущем сезоне в активе Погба 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и столькими же ассистами. Контракт 27-летнего хавбека с Манчестер Юнайтед действующий до 30 июня 2022 года.

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