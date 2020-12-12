Погба готов прекратить сотрудничество с Райолой, чтобы покинуть Манчестер Юнайтед
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба решительно настроен покинуть команду.
Француз давит на своего агента Мино Райолу, чтобы тот как можно скорее нашел для него новую команду, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
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Именно поэтому в последнее время Райола публично критикует клуб и утверждает, что его клиент точно покинет Манчестер. Если Погба не устроит работа агента по поиску нового клуба, он может прекратить сотрудничество с одиозным агентом.
К слову, в текущем сезоне в активе Погба 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и столькими же ассистами. Контракт 27-летнего хавбека с Манчестер Юнайтед действующий до 30 июня 2022 года.
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